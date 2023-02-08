جرفت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار المستمرة، الطين والمياه والصخور في عدة قرى جنوب البيرو، ما أسفر عن مقتل العشرات. وقام السكان بجمع الجثث التي انتشلت من تحت الأنقاض. وقال مسؤولو الدفاع المدني، الاثنين، إنه تم العثور على 36 جثة في منطقة نائية تسمى مسكي. ومن بين القتلى خمسة أشخاص كانوا يستقلون شاحنة دفعها الوحل في نهر. وناشد المسؤولون المحليون إرسال آلات ثقيلة لإزالة الحطام الذي يغلق جزءا من طريق حيوي بمسافة ثلاثة كيلومترات. وقال مسؤولو الدفاع المدني إن حوالي 630 منزلاً أصبح غير صالح للاستخدام بعد الانهيارات الأرضية التي أصابت الجسور وقنوات الري والطرق. ويتكرر هطول الأمطار بشكل مستمر في شباط/ فبراير في البيرو وغالباً ما تتسبب في انهيارات أرضية مميتة.

جرفت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار المستمرة، الطين والمياه والصخور في عدة قرى جنوب البيرو، ما أسفر عن مقتل العشرات. وقام السكان بجمع الجثث التي انتشلت من تحت الأنقاض. وقال مسؤولو الدفاع المدني، الاثنين، إنه تم العثور على 36 جثة في منطقة نائية تسمى مسكي. ومن بين القتلى خمسة أشخاص كانوا يستقلون شاحنة دفعها الوحل في نهر. وناشد المسؤولون المحليون إرسال آلات ثقيلة لإزالة الحطام الذي يغلق جزءا من طريق حيوي بمسافة ثلاثة كيلومترات. وقال مسؤولو الدفاع المدني إن حوالي 630 منزلاً أصبح غير صالح للاستخدام بعد الانهيارات الأرضية التي أصابت الجسور وقنوات الري والطرق. ويتكرر هطول الأمطار بشكل مستمر في شباط/ فبراير في البيرو وغالباً ما تتسبب في انهيارات أرضية مميتة.