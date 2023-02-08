سابق الثلاثاء رجال الإنقاذ الزمن للعثور على ناجين، تحت أنقاض آلاف المباني، التي دمرها زلزال بقوة 7.8 درجة وهزات ارتدادية متعددة ضربت شرق تركيا وسوريا المجاورة، مع اكتشاف المزيد من الجثث، مما رفع عدد القتلى إلى أكثر من6200.

في بلدة نورداجي، قال السكان الذين فقدوا ذويهم، إنه كان من الممكن إنقاذ أقاربهم لو وصلت فرق الإنقاذ في الوقت المناسب. فقد أعيقت محاولات الوصول إلى الناجين بسبب درجات الحرارة المتدنية وما يقرب من 200 هزة ارتدادية، مما جعل البحث تحت الهياكل غير المستقرة محفوفًا بالمخاطر.

في الأثناء أرسلت دول من جميع أنحاء العالم فرقًا للمساعدة في جهود الإنقاذ، وقالت وكالة إدارة الكوارث التركية إن أكثر من 24400 عنصر من أفراد الطوارئ يوجدون الآن في المواقع المتضررة.