غطت الثلوج مجددا مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا. المدينة تقع في منطقة دونيتسك حيث سيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على عدة أجزاء من المنطقة الصناعية الشرقية، بما في ذلك أكبر مدنها، دونيتسك، منذ العام 2014. وتسعى موسكو الآن للاستيلاء على المنطقة بأكملها بعد إعلانها جزءًا لا يتجزأ من روسيا العام الماضي.

غطت الثلوج مجددا مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا. المدينة تقع في منطقة دونيتسك حيث سيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على عدة أجزاء من المنطقة الصناعية الشرقية، بما في ذلك أكبر مدنها، دونيتسك، منذ العام 2014. وتسعى موسكو الآن للاستيلاء على المنطقة بأكملها بعد إعلانها جزءًا لا يتجزأ من روسيا العام الماضي.