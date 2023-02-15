احتفلت حديقة حيوانات هواتشيبا في العاصمة البيروفية ليما بعيد الحب مع الذكرى الأولى للزفاف الرمزي للأسد الأبيض "انتي كيمبا" واللبؤة البيضاء "لوانا". وبهذه المناسبة تمّ تقديم الأكل للحيوانات على شكل قلب ❤ في إجراء يهدف إلى إضافة نوع من "النشاط العقلي والبدني" إلى الحيوانات، بحسب سونيا ريفيرا، عالمة الأحياء في حديقة حيوان هواتشيبا.

وقد ولد الزوجان في الأسر، ويعيشان في بيرو منذ خمس سنوات وهي في الأساس أسود أفريقية جيئ بها من حديقة حيوانات بالمكسيك. وحتى الآن، لم تتكاثر الأسود، ولكن الفكرة هي تكمن في توطيد شعورها بالاعتزاز مدى الحياة والحصول على أشبال في النهاية. وقد ولدت أربعة نمور بنغالية بيضاء في الأسر في حديقة حيوانات هواتشيبا ... في انتظار ولادة أشبال.