افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معرض باريس الفلاحي في دورته 59، ثم تجول في المعرض، حيث التقى فلاحين وعاملين في القطاع. ويعد المعرض حدثا كبيرا بالنسبة للسياسيين في أكبر اقتصاد فلاحي داخل الاتحاد الأوروبي. ودائما ما يدعم ماكرون هذا القطاع، ولكنه يتصادم أحيانا مع العاملين فيه بشأن نظرته المعارضة لاستخدام المبيدات الكيميائية. ويعد التنظيم السنوي للمعرض مناسبة هامة في العمل السياسي الفرنسي، إذ يستخدمه الرؤساء أحيانا لاختبار مدى شعبيتهم.

افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معرض باريس الفلاحي في دورته 59، ثم تجول في المعرض، حيث التقى فلاحين وعاملين في القطاع. ويعد المعرض حدثا كبيرا بالنسبة للسياسيين في أكبر اقتصاد فلاحي داخل الاتحاد الأوروبي. ودائما ما يدعم ماكرون هذا القطاع، ولكنه يتصادم أحيانا مع العاملين فيه بشأن نظرته المعارضة لاستخدام المبيدات الكيميائية. ويعد التنظيم السنوي للمعرض مناسبة هامة في العمل السياسي الفرنسي، إذ يستخدمه الرؤساء أحيانا لاختبار مدى شعبيتهم.