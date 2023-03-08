أطلقت الشرطة اليونانية الأربعاء القنابل المسيلة للدموع على متظاهرين ألقوا قنابل حارقة خارج البرلمان بينما تظاهر الآلاف احتجاجا على أسوأ كارثة للسكك الحديد في البلاد مطالبين رئيس الوزراء بالاستقالة.

ولقي 57 شخصا على الأقل حتفهم ولا يزال 14 شخصا منهم في المستشفى بعد حادث اصطدام بين قطار شحن وقطار مسافرين كانت غالبية ركابه من الطلاب. وكان القطاران متواجدين على السكة نفسها، بالقرب من مدينة لاريسا في وسط البلاد في 28 فبراير - شباط.

وقال مراسل وكالة فرانس برس إن عشرات الشبان الملثمين والمرتدين ملابس سوداء ألقوا زجاجات حارقة وحجارة على شرطة مكافحة الشغب أمام البرلمان، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. كما أضرم المتظاهرون النار في شاحنة صغيرة قرب المكان.