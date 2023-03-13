"اسمحوا لنا بالدخول إلى أمريكا" هكذا هتف مئات المهاجرين غير الشرعيين عند الخط الفاصل بين المكسيك والولايات المتحدة، حيث حالت الأسلاك الشالئكة ومئات العناصر من شرطة مراقبة الحدود، حالت دون عبورهم.

وكانت السلطات الأمريكية دعت أولئك المهاجرين إلى استخدام تطبيق على الشبكة العنكبوتية اسمه "سي بي بي" ومن خلاله يتم تقديم طلب الهجرة ومن ثم الحصول على رد بشأن الموافقة من عدمها على عبور الحدود من المكسيك، حسبما يوضح مدير جسر عبور الحدود الدولية على الجانب المكسيكي، أنطونيو فرنانديز.

لكنّ يبدو أن مصداقية هذا التطبيق وفعّاليته موضع تشكيك من المهاجرين الذين يعيشون عند الحدود مع أطفالهم في أوضاع صعبة للغاية.