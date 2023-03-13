يواصل الصياديون الفلسطينيون في قطاع غزة، اصطياد عشرات أسماك الشفنين العملاق، خلال موسم هجرتها من الجنوب إلى الشمال والذي يتزامن مع مطلع فصل الربيع. ويوضح الصياد بشير الشويخ أن في هذه المدّة من كل عام يصار إلى اصطياد "كميات كبيرة" هذه الأسماك الغضروفية، ويقول: "كل قارب صيد يعود يومياً (إلى الشاطئ) محمّلاً بكمية تتراوح ما بين عشرين وثلاثين سمكة من هذا النوع، وذلك على مدار شهر تقريباً".

يواصل الصياديون الفلسطينيون في قطاع غزة، اصطياد عشرات أسماك الشفنين العملاق، خلال موسم هجرتها من الجنوب إلى الشمال والذي يتزامن مع مطلع فصل الربيع. ويوضح الصياد بشير الشويخ أن في هذه المدّة من كل عام يصار إلى اصطياد "كميات كبيرة" هذه الأسماك الغضروفية، ويقول: "كل قارب صيد يعود يومياً (إلى الشاطئ) محمّلاً بكمية تتراوح ما بين عشرين وثلاثين سمكة من هذا النوع، وذلك على مدار شهر تقريباً".