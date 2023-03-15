بالقرب من متحف اللوفر وسط العاصمة، باريس، وضع أنصار المعارض الروسي أليكسي نافالني، صندوقاً يحاكي في حجمه وبابه ونافذته وجدرانه الزنزانة التي يعيش فيها الرجل الذي يوصف بأنه المعارض الأبرز للرئيس فلايمير بوتين.

"الزنزانة" التي توافد إليها عدد كبير من سكّان باريس، يوجد بداخلها سرير ومغسلة و"تواليت" وتكاد جدرانها الخشنة والرطبة تطبق على أنفاس من يعيش فيها.

ويقضي نافالني حالياً عقوبة بالسجن مدة 9 سنوات، في زنزانة انفرادية بسجن شديد الحراسة بموسكو، بعد أن أُدين بتهمة لاحتيال والسرقة وإهانة القضاء، وهي تهم يصفها نافالني بأنها وهمية وملفقة والهدف منها إسكات صوته.