خرجت عدة مظاهرات في مدن تل أبيب وحيفا والقدس اليوم الخامس ضمن الأسبوع الحادي عشر للاحتجاجات المناهضة لمشروع قانون الإصلاح القضائي الذي تقترحه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاءت المظاهرات غداة تقديم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مشروع تسوية بشأن مقترح القانون عارضته الحكومة على الفور.

وأثار مشروع قانون الإصلاح القضائي احتجاجات ومظاهرات يشارك فيها الآلاف منذ أكثر من شهرين، إذ يرى معارضوه أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديدا للنظام الديمقراطي.