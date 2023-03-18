شاهد: إحياء الذكرى السنوية الأولى لقصف مسرح ماريوبول

تجمّع العشرات في كييف يوم الخميس لإحياء الذكرى السنوية الأولى للقصف الروسي المميت لمسرح في مدينة ماريوبول المطلة على البحر الأسود.

واندلع قتال عنيف في المدينة بين جنود أوكرانيين وروس حاولوا الإستيلاء عليها، ألقت إثره الطائرات الروسية قنابلها على مئات المدنيين الذين كانوا يحتمون في المسرح بعد أن دُمرت منازلهم أثناء ثلاثة أسابيع من القتال. وأودت الغارة الجوية بحياة المئات، من بينهم أطفال.

ويشار إلى أن المدينة الجنوبية التي يبلغ عدد سكانها 430 ألف نسمة، تُعد هدفاً استراتيجياً رئيسياً لموسكو، باعتبار أن السيطرة عليها تسمح بربط القوات الروسية في شبه جزيرة القرم بدونباس، وتمنع وصول الأوكرانيين إلى بحر آزوف.