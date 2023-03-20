يواجه سكان غزة صعوبات شديدة في التنقل داخل شوارعها بسبب سقوط أمطار غزيرة فجر اليوم الاثنين أدت إلى فيضانات.

ونتج عن سوء أحوال الطقس إغلاق المدارس بالقطاع بعد أن وصل منسوب المياه في بعض المناطق إلى أكثر 50 من مليمتر.