شاهد: نفوق وتعفن الملايين من الأسماك يؤدي إلى انسداد نهر في أستراليا

أدى نفوق الملايين من الأسماك إلى انسداد مسار نهر دارلينغ في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وقالت السلطات الأسترالية إن الحادثة هي الثالثة لنفوق أسماك جماعي بنفس النهر منذ عام 2018. وتجتاح موجة حر شديد المنطقة المحيطة بالنهر في بلدة مينيندي.