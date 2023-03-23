شاهد: المتظاهرون في نانت يخرجون بالمشاعل احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد

تظاهر الآلاف من الأشخاص في مدينة نانت الفرنسية وهم يحملون المشاعل احتجاجًا على قانون إصلاح نظام التقاعد. وفي باريس أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع. وقام متظاهرون بقلب وحرق حاويات القمامة ونصب المتاريس وإلقاء المقذوفات على الشرطة.

تظاهر الآلاف من الأشخاص في مدينة نانت الفرنسية وهم يحملون المشاعل احتجاجًا على قانون إصلاح نظام التقاعد. وفي باريس أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع. وقام متظاهرون بقلب وحرق حاويات القمامة ونصب المتاريس وإلقاء المقذوفات على الشرطة.