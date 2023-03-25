شاهد: الصليب الأحمر يوزع وجبات إفطار على السجناء في الصومال

مع حلول شهر رمضان، تلقى حوالى 4 ألاف محتجز في 12 مركز في جميع أنحاء الصومال وجبات إفطار، أشرفت على توزيعها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقد شملت الوجبات والمساعدات الغذائية المقدمة لحوم الماعز والتمر والعدس والحليب والسكر والبهارات وزيت الطهي ومعجون الطماطم والشاي.

يأتي شهر رمضان هذا العام في وقت تمر فيه الصومال بواحدة من أسوأ موجات الجفاف، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مما يجعل ثلاث وجبات في اليوم "رفاهية" لا يمكن تحقيقها لملايين الصوماليين. وفي ظل هذه الظروف، أصبح الوضع الغذائي في السجون مقلقًا بشكل خاص.