شاهد: سلسلة من الزوابع تحصد 25 قتيلا في ميسيسيبي وبايدن يعلن حالة الطوارئ

قُتِل 25 شخصًا على الأقلّ عندما ضربت زوابع مدمّرة ولاية ميسيسيبي في جنوب الولايات المتحدة، ملحقة دمارا كبيرا في الطرق والسيّارات والمنازل وآتية على أحياء بالكامل فيما تستعد المنطقة لعواصف جديدة الأحد.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد إرسال مساعدات فدرالية إلى المناطق المنكوبة.

وكتب حاكم الولاية تايت ريفز في تغريدة "نشهد مأساة" متحدثا عن "أضرار هائلة" بعدما ضربت المنطقة سلسلة زوابع عبرت مسافة زادت عن 150 كيلومترا من غرب ميسيسيبي إلى شرقها.

وقال بعد تفقده مدينة سيلفر سيتي التي اجتاحتها العواصف بقوة "نطاق الخسائر والأضرار واضح في كل المناطق".

وبلغت الحصيلة 25 قتيلا وعشرات الجرحى بحسب أجهزة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي مشيرة إلى العثور على أربعة أشخاص كانوا في عداد المفقودين.

وتواصل فرق البحث والإنقاذ عملها بحثا عن ضحايا محتملين.