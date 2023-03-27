لجأت الشرطة الإسرائيلية إلى استخدام خراطيم المياه ضد المتظاهرين، المعارضين لخطة إصلاح النظام القضائي المثيرة للجدل، والذين قاموا بإغلاق طريق سريعة رئيسية في تل أبيب يوم السبت. وقد أثارت خطة الحكومة لزيادة سيطرتها على الجهاز القضائي أزمة وطنية وأكبر حركة احتجاجية في تاريخ إسرائيل.

لجأت الشرطة الإسرائيلية إلى استخدام خراطيم المياه ضد المتظاهرين، المعارضين لخطة إصلاح النظام القضائي المثيرة للجدل، والذين قاموا بإغلاق طريق سريعة رئيسية في تل أبيب يوم السبت. وقد أثارت خطة الحكومة لزيادة سيطرتها على الجهاز القضائي أزمة وطنية وأكبر حركة احتجاجية في تاريخ إسرائيل.