اضطرت قوات الأمن لحمل متظاهر بيئي مناهض لاسنخدام الوقود الأحفوري خارج مقر إقامة مؤتمر الغاز الأوروبي في العاصمة النمساوية فيينا.

ويطالب المتظاهرون البيئيون بتغيير السياسات الصناعية الأوروبية من أجل خلق نظام بيئي عادل وأقل تلوثاً.