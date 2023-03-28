مظاهرات وصدامات في تل أبيب وصلت إلى منزل نتنياهو

نزل ألوف المحتجين إلى الشوارع أمس الأحد في تل أبيب فور الإعلان عن عزل وزير الدفاع يوآف غالانت، وذلك عقب دعوته الحكومة لتجميد خطتها لتعديل النظام القضائي، التي أثارت انقساما كبيراً بين الإسرائيليين.

وأغلقت الحشود الطرق الرئيسية الرابطة بين أحياء تل أبيب والطريق الرابط بين تل أبيب والقدس، كما أشعلوا النيران وحاولوا اختراق الحواجز حول منزل نتنياهو في القدس، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة فقدت السيطرة على المحتجين استخدمت مدافع المياه لإبعادهم.

ويهدف مشروع الإصلاح الذي يثير تظاهرات حاشدة منذ ثلاثة أشهر، إلى تعزيز سلطة البرلمان على حساب القضاء، ويرى معارضوه أنه يعرض الديموقراطية في إسرائيل للخطر.