شاهد: إحتجاجات ضد مؤتمر الغاز في فيينا

احتج نشطاء المناخ في العاصمة النمساوية فيينا يوم الثلاثاء حيث كان يعقد مؤتمر الغاز الأوروبي. نظمت عدة مجموعات مظاهرات على طول الطرق وفي محطات السكك الحديدية بالقرب من المكان الذي تستضيف فيه صناعة الوقود الأحفوري مؤتمرا هاما. كما تجمع مئات النشطاء في مصفاة النفط "أو أم في" (OMV) في شويشات. وعززت السلطات الإجراءات الأمنية حول مكان المؤتمر وكان هناك حضور مكثف للشرطة في جميع المظاهرات. وانتقد نشطاء بيئيون المشاركين في الحدث، لطلاقهم للمزيد من مشاريع الغاز الطبيعي، وسط طلب قوي وارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا.

احتج نشطاء المناخ في العاصمة النمساوية فيينا يوم الثلاثاء حيث كان يعقد مؤتمر الغاز الأوروبي. نظمت عدة مجموعات مظاهرات على طول الطرق وفي محطات السكك الحديدية بالقرب من المكان الذي تستضيف فيه صناعة الوقود الأحفوري مؤتمرا هاما. كما تجمع مئات النشطاء في مصفاة النفط "أو أم في" (OMV) في شويشات. وعززت السلطات الإجراءات الأمنية حول مكان المؤتمر وكان هناك حضور مكثف للشرطة في جميع المظاهرات. وانتقد نشطاء بيئيون المشاركين في الحدث، لطلاقهم للمزيد من مشاريع الغاز الطبيعي، وسط طلب قوي وارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا.