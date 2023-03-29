شاهد: صدامات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين ضد تعديلات تخص نظام التقاعد

شهد اليوم العاشر من المظاهرات ضدّ إصلاح نظام التقاعد في فرنسا الثلاثاء صدامات بين الشرطة ومئات المحتجّين، وفي باريس اعتقلت الشرطة 22 شخصا، واشتبك متظاهرون مع قوات أمنية في مدينة نانت حيث أضرمت النار في أحد فروع مصرف. وفي مدينة رين وقعت عمليات تخريب. وينص التعديل الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، وقد تبنّت الحكومة النصّ دون تصويت في الجمعية العامة، فيما لم تؤد اقتراحات بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة. وواجهت قوات الأمن تعبئة تراجعت بنسبة 20 إلى 40% وفقا للمدن. من جهتها ذكرت الشرطة ان نحو 740 ألف متظاهر نزلوا الثلاثاء الى الشارع في فرنسا بينهم 93 ألفًا في باريس. ودعت النقابات مساء الثلاثاء إلى اليوم الحادي عشر من "الإضراب والمظاهرات" الخميس 6 نيسان/أبريل، في كل أنحاء البلاد.

شهد اليوم العاشر من المظاهرات ضدّ إصلاح نظام التقاعد في فرنسا الثلاثاء صدامات بين الشرطة ومئات المحتجّين، وفي باريس اعتقلت الشرطة 22 شخصا، واشتبك متظاهرون مع قوات أمنية في مدينة نانت حيث أضرمت النار في أحد فروع مصرف. وفي مدينة رين وقعت عمليات تخريب. وينص التعديل الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، وقد تبنّت الحكومة النصّ دون تصويت في الجمعية العامة، فيما لم تؤد اقتراحات بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة. وواجهت قوات الأمن تعبئة تراجعت بنسبة 20 إلى 40% وفقا للمدن. من جهتها ذكرت الشرطة ان نحو 740 ألف متظاهر نزلوا الثلاثاء الى الشارع في فرنسا بينهم 93 ألفًا في باريس. ودعت النقابات مساء الثلاثاء إلى اليوم الحادي عشر من "الإضراب والمظاهرات" الخميس 6 نيسان/أبريل، في كل أنحاء البلاد.