وصل الملك تشارلز الثالث الأربعاء إلى برلين برفقة زوجته كاميلا في أول زيارة دولة يقوم بها منذ اعتلائه عرش بريطانيا، في رحلة اعتبرها الرئيس الألماني "بادرة أوروبية مهمة" بعد خروج المملكة المتحدة من الاتّحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير خلال استقباله الثنائي الملكي في مقرّ إقامته "اليوم، بعد ستة أعوام من بدء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، نفتح فصلًا جديدًا في علاقاتنا".

وأضاف أنّ هذه الزيارة هي "علامة مهمة على العلاقات الألمانية البريطانية".

وهبطت الطائرة البيضاء التي تحمل علم المملكة المتحدة في مطار برلين الدولي وتوقفت في مرآب المنطقة العسكرية بالمطار حيث بُسطت سجادة حمراء أسفل السلم.

وتوجّه الملك وزوجته، بعدما استقبلهما رئيس البروتوكول الألماني والسفير البريطاني في ألمانيا، إلى بوابة براندنبورغ في وسط برلين حيث استقبلهما الرئيس الألماني وزوجته.

وزُيّنت جادّة أونتر دين ليندن الشهيرة بالعلم البريطاني بمناسبة زيارة الملك وهو أول مدعو في زيارة دولة يُستقبل مع تشريفات عسكرية عند أقدام هذا النصب الشهير الذي كان رمزا لانقسام المدينة خلال ثلاثة عقود.

ووصف الرئيس الألماني الذي يرافق تشارلز الثالث في كل المحطات، زيارته على أنها "بادرة أوروبية مهمة".