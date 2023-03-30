شاهد: الجيش الروسي يستخدم قاذفات اللهب الثقيلة توس-1 في الدونباس

نشرت وزارة الدفاع الروسية هذا الأسبوع شريط فيديو لمنظومة توس-1A، وهي راجمة صواريخ قصيرة المدى، قادرة على إطلاق صواريخ فراغية أو أخرى محملة بوقود شديد الاحتراق، خلال استخدامها في الحرب بأوكرانيا.

ولم يحدد الجيش الروسي المنطقة حيث يتم استخدام هذه الراجمات التي يبلغ مدى صواريخها نحو 6 كيلومترات فقط.

ويطلق الجيش الروسي على هذه الراجمة اسم "قاذفة اللهب الثقيلة" وتم اختبارها للمرة الأولى في حرب أفغانستان، ثم استخدمت في حرب الشيشان، علماً أن تصميمها سوفياتي ويعود لسبعينيات القرن المنصرم.

ودخلت هذه المنظومات رسمياً في الجيش أواخر الثمانينيات.

وأنتجت روسيا نماذج أحدث من هذا السلاح في نهاية التسعينيات، كما وقعت مذكرات تفاهم مع دول عدّة حول العالم لإنتاجها محلياً، بينها المملكة العربية السعودية.