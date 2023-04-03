شاهد: احتجاج في الفلبين مع انطلاق أسبوع الآلام عند الطوائف المسيحية

تجمع متظاهرون من مختلف الأحزاب ذات الميول اليسارية في العاصمة الفلبينية مانيلا يوم الإثنين ونظمواً احتجاجاً حملوا خلاله صلباناً كبيرة وجابوا شوارع العاصمة.

وأطلق المتظاهرون على الحدث اسم "نسخة الشعب من محطات درب الجلجلة" وقالوا إنهم يريدون رفع مستوى الوعي بالمصاعب، التي يعاني منها الناس مع بداية أسبوع الآلام عند الطوائف المسيحية الذي يختتم بعيد الفصح.

وكان أحد المتظاهرين يرتدي سترة ملطخة بالدماء ويرتدي تاجاً من الأشواك، ويحمل صليباً كبيراً على كتفه. وقال زعيم الاحتجاج لو ترينيداد: "إننا نحتفل بأسبوع الآلام من خلال إظهار المصاعب التي تواجهها الجماهير".