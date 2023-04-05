عاصفة ثلجية تضرب رومانيا والسلطات تطلق تنبيها من الدرجة الثانية

ضربت عواصف ثلجية عدة مدن في رومانيا، ما تسبب في إغلاق بعض الطرق الرئيسية وعزل العديد من السكّان. وأطلقت السلطات الرومانية تنبيها باللون البرتقالي بعد العاصفة الثلجية التي غطّت الطرق بطبقة من الثلج يبلغ ارتفاعها عدة سنتيمترات. كما اسُدعي الجيش للمساعدة في انقاذ سائقي سيارات وشاحنات تقطعت بهم السبل. وتم إغلاق بعض الطرق من وقت لآخر من أجل تدخل آلات إزالة الجليد، ونشر المواد المانعة للانزلاق. وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج حتى ساعة متأخرة يوم الخميس، مصحوبة برياح قوية في الشرق والجنوب.

ضربت عواصف ثلجية عدة مدن في رومانيا، ما تسبب في إغلاق بعض الطرق الرئيسية وعزل العديد من السكّان. وأطلقت السلطات الرومانية تنبيها باللون البرتقالي بعد العاصفة الثلجية التي غطّت الطرق بطبقة من الثلج يبلغ ارتفاعها عدة سنتيمترات. كما اسُدعي الجيش للمساعدة في انقاذ سائقي سيارات وشاحنات تقطعت بهم السبل. وتم إغلاق بعض الطرق من وقت لآخر من أجل تدخل آلات إزالة الجليد، ونشر المواد المانعة للانزلاق. وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج حتى ساعة متأخرة يوم الخميس، مصحوبة برياح قوية في الشرق والجنوب.