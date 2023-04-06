فيضانات جارفة تُغرق 200 بيت شرق أوكرانيا

وكأن صواريخ الحرب لا تكفي، إذ دمر تساقط الثلوج بكثافة أحد السدود في مدينة كراماتورسك شرق أوكرانيا، ممّا أدى إلى تسرب المياه في الشوارع، حيث غمرت المياه أكثر من 200 منزل وفقاً لمسؤولين محليين. واضطر السكّان إلى إخلاء منازلهم، فيما قام عمال البلدية بوضع حواجز خرسانية وتنظيف قنوات الصرف للحد من دفق الفيضانات. وكانت الثلوج قد غطت بكثافة منطقتي لوهانسك ودونيتسك، وفي بعض الأماكن سقطت الأشجار أرضا وانقطع التيار الكهربائي.

وكأن صواريخ الحرب لا تكفي، إذ دمر تساقط الثلوج بكثافة أحد السدود في مدينة كراماتورسك شرق أوكرانيا، ممّا أدى إلى تسرب المياه في الشوارع، حيث غمرت المياه أكثر من 200 منزل وفقاً لمسؤولين محليين. واضطر السكّان إلى إخلاء منازلهم، فيما قام عمال البلدية بوضع حواجز خرسانية وتنظيف قنوات الصرف للحد من دفق الفيضانات. وكانت الثلوج قد غطت بكثافة منطقتي لوهانسك ودونيتسك، وفي بعض الأماكن سقطت الأشجار أرضا وانقطع التيار الكهربائي.