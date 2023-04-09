شاهد: حريق كبير في متجر في هامبورغ الألمانية

اندلع حريق كبير في متجر شاحنات في هامبورغ، مما دفع خدمات الطوارئ إلى إصدار تحذير صحي شديد للسكان في المنطقة المجاورة.

وبدأ الحريق في الساعة 4.30 من صباح يوم الأحد حيث يُسمع أصوات انفجارات، تزامنًا مع تحذيرات من تسرّب كبريتيد الهيدروجين في الموقع.