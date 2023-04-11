شاهد: خفر السواحل الإيطالي ينقذ المئات من المهاجرين في عرض البحر

نشر خفر السواحل الإيطالي فيديو يظهر عملية إنقاذ مهاجرين تقطعت بهم السبل على متن قارب صغير في البحر الأبيض المتوسط.

وقال خفر السواحل الإيطالي، الإثنين، إنه يحاول إنقاذ 1200 مهاجر آخرين على متن زورقين بعد إنقاذ نحو 2000 مهاجر خلال عطلة نهاية الأسبوع.