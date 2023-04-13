شاهد: بايدن في دبلن.. غرس شجرة وقرع الجرس لأجل السلام والأجداد

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأيرلندي مايكل هغينز وعقيلته لدى وصوله في أراس أنشترين، المقر الرسمي لرئيس البلاد في دبلن. وشارك بايدن في غرس شجرة، وفي حديقة فينيكس قرع جرس السلام، الذي تم الكشف عنه سنة 2008، خلال الاحتفال حينها بالذكرى العاشرة لاتفاقية الجمعة العظيمة، التي أنهت عقودا من العنف في إيرلندا الشمالية. وقرع الرئيس الأمريكي الجرس أربع مرات، كانت الاولى تكريما لأجداده الأيرلنديين، والرابعة لأجل السلام.

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأيرلندي مايكل هغينز وعقيلته لدى وصوله في أراس أنشترين، المقر الرسمي لرئيس البلاد في دبلن. وشارك بايدن في غرس شجرة، وفي حديقة فينيكس قرع جرس السلام، الذي تم الكشف عنه سنة 2008، خلال الاحتفال حينها بالذكرى العاشرة لاتفاقية الجمعة العظيمة، التي أنهت عقودا من العنف في إيرلندا الشمالية. وقرع الرئيس الأمريكي الجرس أربع مرات، كانت الاولى تكريما لأجداده الأيرلنديين، والرابعة لأجل السلام.