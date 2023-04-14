شاهد: في ذكرى ميلاد غورو تيج بهادور.. المخلصون في الهند يتوافدون إلى المعبد الذهبيّ

زار المخلصون في الهند، المعبد الذهبي الواقع في مدينة أمريتسار في ذكرى ميلاد غورو تيج بهادور، المعلم السيخ التاسع الذي يعرف بمناصرته للحريات الدينية للجميع.

ويعتبر المعبد الذهبي، معبد السيخ الرئيسي في الهند.

تأسست السيخية على يد الشاب الهندوسي "ناناك" في بلدة سميت لاحقا "ناناك صاحب" في محاولة للتوفيق بين الإسلام والهندوسية.

وكان بهادور المعلم التاسع بين عشرة معلمين أسسوا ديانة السيخ، وبعد أن رفض اعتناق الإسلام بعد أن حاول الإمبراطور المغولي محيي الدين أورنغزيب إجباره على فعل ذلك تحت الضغط والتعذيب، حكم عليه بالإعدام بتهمة التمرد ليأتي من بعده المعلم العاشر والأخير غورو غوبيند سينغ.