شاهد: فنلندا تقيم سياجا على حدودها مع روسيا

واصلت فنلندا إقامة سياج على طول حدودها مع روسيا، وسط مخاوف هذا البلد من احتمال تغير المحيط الأمني في أوروبا. ويقام سياج بعلوّ ثلاثة أمتار على امتداد ثلاثة كيلومترات عند نقطة العبور في مدينة إيماترا حتى حلول فصل الصيف، ثم يتم تمديده إلى نحو مائتي كيلومتر أخرى. ويبلغ طول الحدود بين فنلندا وروسيا 1340 كيلومترا، وهي أطول حدود لبلد أوروبي مع روسيا. وتقدر تكلفة إقامة السياج الذي ستعلوه أسلاك شائكة بنحو 380 مليون يورو، ويتوقع الانتهاء منه بحلول سنة 2026. وتهدف إقامة السياج إلى مساعدة حرس الحدود الفنلنديين على مراقبة هجرة غير نظامية محتملة على نطاق واسع، باعتبارها تهديدا مزدوجا من روسيا. وإضافة إلى الدوريات المكثفة، تستخدم فنلندا الأجهزة الإلكترونية لمراقبة حدودها.

واصلت فنلندا إقامة سياج على طول حدودها مع روسيا، وسط مخاوف هذا البلد من احتمال تغير المحيط الأمني في أوروبا. ويقام سياج بعلوّ ثلاثة أمتار على امتداد ثلاثة كيلومترات عند نقطة العبور في مدينة إيماترا حتى حلول فصل الصيف، ثم يتم تمديده إلى نحو مائتي كيلومتر أخرى. ويبلغ طول الحدود بين فنلندا وروسيا 1340 كيلومترا، وهي أطول حدود لبلد أوروبي مع روسيا. وتقدر تكلفة إقامة السياج الذي ستعلوه أسلاك شائكة بنحو 380 مليون يورو، ويتوقع الانتهاء منه بحلول سنة 2026. وتهدف إقامة السياج إلى مساعدة حرس الحدود الفنلنديين على مراقبة هجرة غير نظامية محتملة على نطاق واسع، باعتبارها تهديدا مزدوجا من روسيا. وإضافة إلى الدوريات المكثفة، تستخدم فنلندا الأجهزة الإلكترونية لمراقبة حدودها.