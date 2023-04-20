بدأ العاملون في تأمين مطار مدينة دوسلدورف الألمانية إضرابا عن العمل يستمر لمدة 48 ساعة للمطالبة بتحسين أجورهم. ويريد المحتجون الاستفادة من منح إضافية أيام الأحد إضافة للعمل الليلي وأيام العطل، وفق اتفاقية جماعية للأجور وقعت سنة 2019، ولكن لم يتم مذاك الوقت تفعيل صرف المكافآت الموعودة، بل ظل مستواها عما كان عليه الحال سنة 2006. وكان اتحاد النقل الألماني (EVG) دعا يوم الأربعاء إلى إضراب عمال السكك الحديدية، إذ يطالب العمال بزيادة الأجور لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

بدأ العاملون في تأمين مطار مدينة دوسلدورف الألمانية إضرابا عن العمل يستمر لمدة 48 ساعة للمطالبة بتحسين أجورهم. ويريد المحتجون الاستفادة من منح إضافية أيام الأحد إضافة للعمل الليلي وأيام العطل، وفق اتفاقية جماعية للأجور وقعت سنة 2019، ولكن لم يتم مذاك الوقت تفعيل صرف المكافآت الموعودة، بل ظل مستواها عما كان عليه الحال سنة 2006. وكان اتحاد النقل الألماني (EVG) دعا يوم الأربعاء إلى إضراب عمال السكك الحديدية، إذ يطالب العمال بزيادة الأجور لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.