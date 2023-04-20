تعرّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصيحات الإستهجان في شوارع سيليستات بمنطقة الألزاس، خلال أول جولة له منذ إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد المتنازع عليه، واستقبله المتظاهرون بالقرع على القدور، لكنه قال: "ليست القدور هي التي ستدفع فرنسا إلى الأمام".

وأضاف: "يجب الاستماع إلى الغضب، أنا لست أصماً تجاهه"، لكنه أكد أن هذا لن يمنعه من "التواجد على الأرض". ورغم أنه زار مصنعاً متخصّصاً في البناء الخشبي، دون المرور من أمام المتظاهرين الذين طالبوه بالإستقالة، إلا أنه أكّد: "سترونني دائماً مع الناس، لا يحق لي أن أتوقّف".