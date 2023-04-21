فيديو الأسبوع.. ألمانيا تودّع الحقبة النووية و"سبايدر مان" الفرنسي يتسلّق أحد المباني في باريس

انطلق هذا الأسبوع الاحتفال "باليوم العالمي لحرب الوسائد" بتجمّع المئات من الأشخاص في حديقة "واشنطن سكوير" في مانهاتن بنيويورك.

ووقف المشاركون مدججين بوسائدهم، ينتظرون قرع طبول المعركة بحسب طقوس هذا اليوم، ليبدؤوا بالهجوم على بعضهم وسط الريش المتطاير.

أما في ألمانيا، فشهد هذا الأسبوع عرض تمثال لديناصور بطول أربعة أمتار ملقى على الأرض ومحاطًا ببراميل النفايات النووية، بمناسبة انتهاء الحقبة النووية في البلاد. وفوق الديناصور، تقف الشمس منتصرة وهي تحمل درعًا كتب عليه "الطاقة النووية.. لا شكرًا."

وفي فرنسا، تسلق أحد ممارسي رياضة التسلق الحر والمعروف باسم "سبايدر مان" الفرنسي (الرجل العنكبوت)، ناطحة سحاب بارتفاع 160 متراً في حي الأعمال "لا ديفونس" في باريس، تعبيراً عن احتجاجه على إصلاح قانون التقاعد في البلاد.