احتفل أطفال سوريون بعيد الفطر في حديقة ترفيهية مؤقتة في بلدة جندريس التي يسيطر عليها المعارضون لنظام الرئيس بشار الأسد.

وشُيدت الحديقة البسيطة وسط الأنقاض التي خلفها الزلزال المدمر الذي وقع في شمال غرب سوريا منذ حوالي شهرين.