شاهد: لا خيار إلا الرحيل.. أوكرانيان يغادران مدينة كوستيانتينيفكا لغياب الرعاية الصحية

في ظل الهجمات المستمرة في مدينة كوستيانتينيفكا الواقعة على خط المواجهة في أوكرانيا، لم يعد أمام تيتيانا تشيز البالغة من العمر 64 عامًا وزوجها خيارًا سوى الرحيل عن المدينة بحثًا عن الأمان.

وطلبت تاتيانا من شركة Vostok-SOS، وهي شركة تطوعية مدنية مساعدتها وزوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة للخروج من المدينة التي تبعد 20 كيلومترًا إلى الغرب من باخموت التي تمثل بؤرة قتال منذ ما حوالي 8 أشهر في ظل محاولة القوات الروسية الاستيلاء عليها.

وقال إدوارد سكوريك، أحد أعضاء الشركة التطوعية إنه في ظل غياب الأطباء والرعاية الصحية اللازمة في هذه المناطق فهم يقومون بإجلاء المواطنين وخاصة المرضى منهم.