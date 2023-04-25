شاهد: "لاصقو المناخ"... نشطاء البيئة يعرقلون حركة السير في برلين ضمن موجة احتجاجات

عرقل ناشطو البيئة حركة المرور في العشرات من شوارع برلين يوم الإثنين، وذلك احتجاجا على سياسة الحكومة الألمانية الخاصة بحماية البيئة. وألصق الناشطون أياديهم على الأسفلت بغراء قوي، مما أدى إلى توقف حركة السير في هذه الشوارع وإلى نشوء اختناق مروري في العديد من شوراع برلين وتاخير في حركة مترو الأنفاق.

وأصبح الألمان يطلقون على هؤلاء النشطاء مصطلح "لاصقو البيئة"، لأنهم يلصقون أياديهم على الشوارع، مما يضطر عناصر الشرطة إلى فصل قطعة من الأسفلت ونقل المحتجين من أماكنهم لإعادة فتح الشوراع.

ويرى الناشطون التابعون لحركة "الجيل الأخير" أن الحكومة الألمانية لا تفعل بما فيه الكفاية لتخفيض الانبعاثات والحد من الاحتباس الحراري. وقالت الناطقة باسم الحركة، كارلا روشل: "لم نعد نقبل بحقيقة أن الحكومة ليس أي خطة للوقوف في وجه تدمير أساس وجودنا."