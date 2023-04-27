شاهد: أوكرانيا تحتفل بالذكرى الـ37 لكارثة تشيرنوبيل أكبر كارثة نووية في العالم

احتفلت أوكرانيا هذا الأربعاء بالذكرى الـ37 لكارثة تشيرنوبيل، أضخم الكوارث النووية في العالم.

ووضع مسؤولون بينهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي وضباط وجنود زهور القرنفل أمام نصب شيد في العاصمة كييف لذكرى موظفي المنشأة والجنود الذين قضوا بعد الانفجار النووي الذي ضرب المفاعل الرابع في 26 نيسان/أبريل 1986.

وبعد يوم واحد من الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير 2022، احتلت القوات الروسية المنشأة بعدما وصلت إليها من الجارة الشمالية بيلاروس. وأمضت القوات الروسية نحو شهر في المنشأة قبل الانسحاب منها.