شاهد: النجوم احتفوا بالمصمم كارل لاغرفيلد خلال عشاء "ميت غالا" في نيويورك

شكّل ملتقى "ميت غالا" السنوي الشهير الذي جمع مساء الاثنين عدداً كبيراً من أشهر النجوم العالميين في مجالات الموضة والعروض الفنية والرياضة والسياسة تحية لـ"قيصر" الموضة المصمم الراحل كارل لاغرفيلد الذي توفي عام 2019.

بفستان أبيض من "فالنتينو"، كانت نجمة البوب ريهانا كعادتها بين آخر المارّين على سجادة متحف متروبوليتان للفنون في مانهاتن، عند جادة فيفث أفينيو الشهيرة، وسبقتها بطلة التنس سيرينا ويليامس وعارضة الأزياء كارلي كلوس.

والمفارقة أن النجمات الثلاث حوامل، وقد أُعلن مساء الاثنين عن حمل ويليامس وكلوس.

واكتفت ريهانا بالقول أمام حشد الكاميرات أنها "في وضع جيد" بينما قال شريك حياتها مغني الراب آيساب روكي إنه "سعيد" لكونه سيصبح أباً.

و"ميت غالا" الذي يقام عادةً في أول يوم اثنين من شهر أيار/مايو، هدف هذه السنة إلى تمويل قسم الأزياء في المتحف ("ذي كوستيوم إنستيتيوت") الذي يشكّل معرضه السنوي أعتباراً من 5 ايار/مايو تحيةً للمصمم الراحل لاغرفيلد الذي يرتبط اسمه بدار "شانيل".

وأقيم "ميت غالا" للمرة الأولى عام 1948، وكان لفترة طويلة مخصصاً للطبقة المخملية النيويوركية، لكن رئيسة تحرير "فوغ" آنا وينتور التي تولت تنظيمه اعتباراً من عام 1995 حولّته ملتقى لمشاهير العالم ينسجم مع روحية عصر الشبكات الاجتماعية.