شاهد: الشرطة الصربية تراقب مكان وقوع عملية إطلاق نار داخل مدرسة في بلغراد

قُتل ثمانية تلاميذ وحارس وأصيب ستّة تلامذة آخرين ومدرّسة بجروح، جراء إطلاق نار استهدف مدرسة فلاديسلاف ريبنيكار الابتدائية وسط العاصمة الصربية بلغراد، ونفّذ الهجوم تلميذ أوقفته قوات الأمن، ما أثار صدمة كبرى في صربيا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن التلميذ الذي يشتبه أنه ارتكب هذه الجريمة يبلغ من العمر 14 عاما، وقد ألقي القبض عليه في باحة المدرسة. وعلى عكس الولايات المتحدة، تعد عمليات إطلاق النار نادرة جدا في صربيا، حيث يتطلب شراء سلاح ناري إذنا خاصا. وتعود آخر عملية إطلاق نار في صربيا إلى سنة 2013، عندما قتل أحد قدامى المحاربين 13 شخصا في إحدى القرى.