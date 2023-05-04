شاهد: عشرات المعجبين في تايوان يحتفلون بيوم حرب النجوم

احتفل عشرات المعجبين في تايوان بيوم حرب النجوم، وقد لبسوا أزياء شخصياتهم المفضلة في الفيلم، والتقطوا الصور، مرددين عبارتهم المحببة: "لتكن القوة حليفتك". وتقول إحدى المعجبات إنها تحب "حرب النجوم" كثيرا لأنه "مهما كانت هويتك فإنك تستطيع أن تكون على طبيعتك كما أنت في ذلك العالم". وينظم التظاهرة السنوية "ماكوتو اتساي"، وهو صانع سيوف خفيفة معروف محليا.

احتفل عشرات المعجبين في تايوان بيوم حرب النجوم، وقد لبسوا أزياء شخصياتهم المفضلة في الفيلم، والتقطوا الصور، مرددين عبارتهم المحببة: "لتكن القوة حليفتك". وتقول إحدى المعجبات إنها تحب "حرب النجوم" كثيرا لأنه "مهما كانت هويتك فإنك تستطيع أن تكون على طبيعتك كما أنت في ذلك العالم". وينظم التظاهرة السنوية "ماكوتو اتساي"، وهو صانع سيوف خفيفة معروف محليا.