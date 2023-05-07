شاهد: احتفالات في العاصمة السريلانكية بيوم فيساك تكريما لبوذا

تجمع مئات البوذيين للاحتفال بـ "يوم فيساك" في أحد المعابد بالعاصمة السريلانكية كولومبو. ويُمثل "يوم فيساك" ذكرى ولادة بوذا وتنويره وموته، ويحتفل به المصلين في أجزاء كثيرة من آسيا. وفي أماكن أخرى من مدينة كولومبو، تضاء الفوانيس الملونة في الشوارع تكريما لبوذا.

تجمع مئات البوذيين للاحتفال بـ "يوم فيساك" في أحد المعابد بالعاصمة السريلانكية كولومبو. ويُمثل "يوم فيساك" ذكرى ولادة بوذا وتنويره وموته، ويحتفل به المصلين في أجزاء كثيرة من آسيا. وفي أماكن أخرى من مدينة كولومبو، تضاء الفوانيس الملونة في الشوارع تكريما لبوذا.