شاهد: بايدن يحتفل بيوم "سينكو دي مايو" ويتناول ساندويتش "تاكوس"

احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بيوم الخامس من مايو-أيار أو "سيكو دي مايو"، وهو اليوم الذي يمثل ذكرى انتصار الجيش المكسيكي على الإمبراطورية الفرنسية في القرن التاسع عشر في معركة بويبلا في العام 1862 .

وبالمناسبة تناول بايدن ساندويتشات "التاكوس" في العاصمة واشنطن إلى جانبه نائب الرئيس كامالا هاريس حيث دفع مشترياته نقدًا ووقف مع الموظفين لالتقاط صور تذكارية، وقد مازح الرئيس الناس الذين كانوا يشاهدونه من فوق الحائط لرؤيته بقوله: "لا تقفزوا". العام الماضي احتفل بايدن وزوجته جيل بـ"سينكو دي مايو" في البيت الأبيض.