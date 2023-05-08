شاهد: مشجعو نابولي يحتفلون بالظفر بلقب الدوري بعد 33 عاماً من الانتظار

احتفل مشجعو نادي نابولي لكرة القدم بفوز ناديهم بلقب البطولة في الدوري الإيطالي الذي انتظروه 33 سنة كاملة، أي منذ السنوات التي كان يلعب خلالها النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، في نادي المدينة الواقعة جنوب إيطاليا.

وكان نادي نابولي توج باللقب يوم الخميس الماضي للمرة الثالثة في تاريخه، بتعادله مع مضيفه أودينيزي 1-1، في ختام جولة للبطولة.

وقد استحق نادي نابولي اللقب، إذ كان أفضل هجوم في البطولة برصيد 69 هدفاً، وأفضل خط دفاع قبل مرماه 23 هدفاً فقط، كما أنه يملك هداف الكالتشيو، وهو أوسيمهن صاحب 22 هدفاً.