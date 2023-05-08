شاهد: رجال الإطفاء يكافحون لإخماد الحرائق بعد قصف روسي مكثف على أوديسا

قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية في حديث للتلفزيون المحلي صباح اليوم الاثنين، إن القوات الروسية استهدفت منطقة أوديسا الواقعة في جنوب أوكرانيا ليلا بما يصل إلى ثمانية صواريخ كروز.

وذكرت القيادة العملياتية للجيش الأوكراني في جنوب البلاد في وقت سابق يوم الإثنين في منشور على فيسبوك، أن حريق اشتعل في مستودع للمواد الغذائية ومنشآت ترفيهية في المنطقة المطلة على البحر الأسود نتيجة الضربات الجوية المكثفة التي شنتها القوات الروسية، بطائرات مسيرة.

وشاركت دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية مقطع فيديو يظهر رجال الإطفاء وهم يكافحون لإطفاء النيران التي التهمت مساحات شاسعة.