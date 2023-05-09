شاهد: روسيا تحيي عيد النصر إبان الحرب العالمية الثانية على النازية

نظم استعراض عسكري في الساحة الحمراء للعاصمة الروسية موسكو، في الذكرى 78 لانتصار الاتحاد السوفياتي على النظام النازي في ألمانيا، الذي يصادف 09 أيار/مايو، وكان ذلك خلال الحرب الوطنية الكبرى إبان الحرب العالمية الثانية، التي امتدت من 1941 إلى غاية 1945. وشارك أكثر من 10 آلاف جندي في الاستعراض بحسب وزارة الدفاع الروسية، من بينهم 530 جنديا ينتمون إلى القوات التي تقاتل في أوكرانيا. وضم الموكب العسكري أكثر من 100 عربة عسكري، بما في ذلك دبابات "تي-34"، وعربات "تيغر" المتعددة المهام، ونظام الصواريخ المضاد للطائرات "تريامف أس-400"، وصواريخ "يارس" البالستية العابرة للقارات.

نظم استعراض عسكري في الساحة الحمراء للعاصمة الروسية موسكو، في الذكرى 78 لانتصار الاتحاد السوفياتي على النظام النازي في ألمانيا، الذي يصادف 09 أيار/مايو، وكان ذلك خلال الحرب الوطنية الكبرى إبان الحرب العالمية الثانية، التي امتدت من 1941 إلى غاية 1945. وشارك أكثر من 10 آلاف جندي في الاستعراض بحسب وزارة الدفاع الروسية، من بينهم 530 جنديا ينتمون إلى القوات التي تقاتل في أوكرانيا. وضم الموكب العسكري أكثر من 100 عربة عسكري، بما في ذلك دبابات "تي-34"، وعربات "تيغر" المتعددة المهام، ونظام الصواريخ المضاد للطائرات "تريامف أس-400"، وصواريخ "يارس" البالستية العابرة للقارات.