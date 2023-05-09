شاهد: منحوتات بيكاسو في معرض بإسبانيا

ستعرض منحوتات بابلو بيكاسو، التي تشكّل جانباً أقل شهرة من أعمال الرسّام محور معرض يفتتح الثلاثاء في متحف بيكاسو في مدينة مالقة [Malaga] الإسبانية في إطار فعاليات الذكرى الخمسين لوفاته.

وسيستمر معرض "بيكاسو نحاتاً. المادة والجسد"، الذي يضم 61 منحوتة نفذها الأب الروحي للأسلوب التكعيبي بين عامَي 1909 و1964 إلى العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل في هذا المتحف الكائن في مسقطه بإقليم الأندلس جنوب إسبانيا.

ويتضمن المعرض منحوتات من الجبس والبرونز تُظهر تطور بيكاسو (1881-1973) من التكعيبية إلى التجريد، مروراً بـ "المواد الجاهزة"، الأشياء التي تعدّ غير فنية، ومختلف المواد التي استخدمها، كالخشب والحديد والاسمنت والمعدن وسواها. وأفاد متحف بيكاسو في ملقة أن للفنان على الأرجح "نحو 700 منحوتة في مقابل 4500 لوحة".