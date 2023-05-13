شاهد: مهاجرون على الجانب الأمريكي من الحدود مع المكسيك ينتظرون وجبات البيتزا

خلف الجدار الضخم الفاصل بين المكسيك والولايات المتحدة، ينتظر مئات المهاجرين شحنات من وجبات الدجاج والبيتزا من المطاعم المكسيكية أثناء انتظارهم في الجانب الأمريكي حيث ينتظرون على أمل الحصول على فرصة لتقديم طلب اللجوء.

خلف الجدار الضخم الفاصل بين المكسيك والولايات المتحدة، ينتظر مئات المهاجرين شحنات من وجبات الدجاج والبيتزا من المطاعم المكسيكية أثناء انتظارهم في الجانب الأمريكي حيث ينتظرون على أمل الحصول على فرصة لتقديم طلب اللجوء.