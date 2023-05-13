شاهد: عاملون صحيون يرشون المبيدات للقضاء على البعوض في بيرو

تنقّل العاملون الصحيون، الذين يرتدون البدلات الواقية، بين المنازل في العاصمة البيروفية ليما، لرش المبيدات والقضاء على البعوض. وتسببت هذه الحشرات في الآونة الأخيرة بانتقال حمى الضنك في البلاد، ما تسبب بمقتل 79 شخصًا هذا العام.

تنقّل العاملون الصحيون، الذين يرتدون البدلات الواقية، بين المنازل في العاصمة البيروفية ليما، لرش المبيدات والقضاء على البعوض. وتسببت هذه الحشرات في الآونة الأخيرة بانتقال حمى الضنك في البلاد، ما تسبب بمقتل 79 شخصًا هذا العام.