شاهد: البابا فرنسيس يستقبل زيلينسكي في خضم تصاعد القتال في باخموت

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما البابا فرنسيس ومسؤولين إيطاليين قبل توجهه إلى برلين، بهدف تعزيز دعم أوكرانيا، بينما تتصاعد حدة القتال في باخموت.

وتناول اللقاء بين البابا فرنسيس وزيلينسكي الوضع الإنساني والسياسي في أوكرانيا الناجم عن الحرب حيث أكد الفاتيكان أن الطرفين أكدا ضرورة مواصلة الجهود لدعم السكان والقيام بأفعال إنسانية تجاه الأشخاص الأكثر ضعفا من ضحايا النزاع الذي تشهدة أوكرانيا. ووجه زيلينسكي إثر اللقاء في الفاتيكان شكره إلى البابا فرنسيس للاهتمام الذي يبديه بمأساة ملايين الأوكرانيين.

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